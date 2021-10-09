Глава МИД РФ находится на острове Бали с делегацией из России.

Глава российского внешнеполитического ведомства Лавров прибыл на заседание саммита G20 ("Большой двадцатки"), проводимого на острове Бали в Индонезии. Известно, что в числе делегации от РФ также находится министр по финансам Антон Силуанов. Журналисты увидели на официальной площадке мероприятия кортежи от Китая, Турции, Австралии, Индонезии, ЮАР, Аргентины, Индии, Японии, Канады, Франции, Италии, Бразилии, Мексики, Кореи, Саудовской Аравии, Германии, международных организаций (Евросоюза и ООН). Одним из последних участников на заседания прибыл лидер Белого дома - президент Джо Байден.

Напомним, что саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Россию на нем представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. На мероприятии делегация из Москвы планирует изложить коллегам ряд конкретных инициатив, касающиеся поставок продуктов питания и удобрений, а также энергетических ресурсов. В частности, речь пойдет о наращивании сотрудничества с Анкарой по газовому вопросу, организации поставок крупных зерновых партий.

Захарова выложила видео с Лавровым после сообщений о его госпитализации.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, SHOT