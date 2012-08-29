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Захарова выложила видео с Лавровым после сообщений о его госпитализации

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Глава МИД РФ пожелал западным журналистам "быть почестнее" и почаще писать правду.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила видео с главой ведомства Сергеем Лавровым после сообщений о его госпитализации. Видеозапись появилась в ее Telegram-канале.

Дипломат отметила, что в некоторых СМИ сообщалось о якобы госпитализации Лаврова, который прибыл в Индонезию для участия в саммите G20. На опубликованных кадрах глава МИД сидит в отеле и работает с документами. Он пожелал западным журналистам "быть почестнее" и почаще писать правду.

И про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая в общем-то игра, которая не новая в политике.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее мы сообщали, что Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20.

Видео: Telegram / Мария Захарова

Теги: госпитализация, мария захарова, мид россии, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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