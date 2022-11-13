У главы МИД запланировано несколько двусторонних встреч.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20. Об этом сообщает "РИА Новости".

Лаврова встретили на индонезийском острове традиционными танцами в национальных костюмах. Также в момент прибытия Лаврова звучала игра на барабанах. У главы МИД запланировано несколько двусторонних встреч.

Отметим, что саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.

Ранее Лавров заявил, что США и НАТО пытаются освоить АТР, милитаризируя его.

Видео: Telegram / РИА Новости