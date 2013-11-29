Лавров: США и НАТО пытаются освоить АТР, милитаризируя его

США и НАТО пытаются освоить АТР, милитаризируя его. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите.
Лавров напомнил, что Азиатско-Тихоокеанское пространство несколько десятилетий развивалось вокруг инициатив АСЕАН. Он подчеркнул, что в результате этих инициатив сложилась открытая, равноправная структура безопасности и сотрудничества. Теперь, по словам главы МИД, Вашингтон и его союзники хотят освоить АТР.
Не так давно была выдвинута концепция Индо-Тихоокеанской стратегии. В рамках этих концепций продвигаются форматы, которые предполагают милитаризацию этого региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая и российских интересов в АТР.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Лавров заявил, что Москва и Пекин едины в отстаивании роли АСЕАН
Видео: МИД России
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