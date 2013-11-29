Лавров: США и НАТО пытаются освоить АТР, милитаризируя его

Он рассказал о выдвинутой концепции Индо-Тихоокеанской стратегии.

США и НАТО пытаются освоить АТР, милитаризируя его. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите.

Лавров напомнил, что Азиатско-Тихоокеанское пространство несколько десятилетий развивалось вокруг инициатив АСЕАН. Он подчеркнул, что в результате этих инициатив сложилась открытая, равноправная структура безопасности и сотрудничества. Теперь, по словам главы МИД, Вашингтон и его союзники хотят освоить АТР.

Не так давно была выдвинута концепция Индо-Тихоокеанской стратегии. В рамках этих концепций продвигаются форматы, которые предполагают милитаризацию этого региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая и российских интересов в АТР. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Москва и Пекин едины в отстаивании роли АСЕАН

Видео: МИД России