Лавров: Москва и Пекин едины в отстаивании роли АСЕАН

Лавров отметил необходимость сохранения в будущем центральной роли, которую АСЕАН играет.

Москва и Пекин едины в отстаивании роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите.

По его словам, партнеры высоко оценивают позицию России, которая заключается в отстаивании роли АСЕАН. Он подчеркнул, что Москва и Пекин отстаивают сохранение форматов, созданных вокруг организации. Лавров отметил необходимость сохранения в будущем центральной роли, которую АСЕАН играет.

Но у Запада свои планы, и сегодня это прозвучало достаточно четко. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что США настаивали на неприемлемых оценках ситуации на Украине.

Видео: МИД России