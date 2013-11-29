Лавров: США настаивали на неприемлемых оценках ситуации на Украине

По его словам, коллективных решений на сегодняшний день не было принято.

США настаивали на неприемлемых оценках ситуации на Украине. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите.

По его словам, коллективных решений на сегодняшний день не было принято. Он объяснил это тем, что Вашингтон и его западные коллеги настаивали на неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее

Поэтому о направлениях дальнейшего сотрудничества будет отражено в коммюнике, которое выпустит председательствующая Камбоджа от своего имени. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Россия и Индия скоро достигнут поставленной цели по товарообороту.

Видео: МИД России