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Лавров: США настаивали на неприемлемых оценках ситуации на Украине

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По его словам, коллективных решений на сегодняшний день не было принято.

США настаивали на неприемлемых оценках ситуации на Украине. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите.

По его словам, коллективных решений на сегодняшний день не было принято. Он объяснил это тем, что Вашингтон и его западные коллеги настаивали на неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее

Поэтому о направлениях дальнейшего сотрудничества будет отражено в коммюнике, которое выпустит председательствующая Камбоджа от своего имени.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Россия и Индия скоро достигнут поставленной цели по товарообороту.

Видео: МИД России

Теги: мид россии, оценки, сергей лавров, сша, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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