Лавров: Россия и Индия скоро достигнут поставленной цели по товарообороту

Глава МИД РФ оценил перспективы развития торговли между странами.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что Москва и Нью-Дели скоро достигнут поставленной цели по товарообороту. Об этом чиновник упомянул в ходе совместной пресс-конференции с индийским коллегой из внешнеполитического ведомства Субраманьямом Джайшанкаром. Дипломат отметил планы двух стран увеличить показатель до 30 миллиардов долларов. В текущий момент показатель достиг только 17 млрд.

Мы приветствовали положительную динамику двусторонней торговли. К сентябрю товарооборот прибавил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более 130%. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров оценил перспективы сотрудничества России и Индии в энергетике.

Фото и видео: МИД России