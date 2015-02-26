Лавров оценил перспективы сотрудничества России и Индии в энергетике

Глава МИД РФ оценил проекты по мирному атому между странами.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оценил перспективы сотрудничества России и Индии в энергетической сфере, области атомной энергетике, как хорошие. Информацией чиновник поделился на совместной пресс-конференции с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Москве.

Включая увеличение экспорта на индийский рынок углеводородов из России, взаимное участие в проектах по добыче углеводородов, на Дальнем востоке и на Арктическом шельфе РФ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат пояснил, что делегаты обсудили эффективное взаимодействие по развитию мирного атома. В частности, создается атомная электростанция "Куданкулам". Россия предоставит новую площадку Индии для строительства АЭС российского дизайна, что в будущем позволит страну обеспечить чистой и безопасной энергией.

Лавров сообщил, что как минимум 12 стран проявляют интерес к участию в БРИКС.

Фото и видео: МИД России