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Лавров сообщил, что как минимум 12 стран проявляют интерес к участию в БРИКС

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Глава МИД РФ рассказал об официальных заявках, поступивших от нескольких стран.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров сообщил, что как минимум 12 стран проявляют интерес к участию в БРИКС. Соответствующее заявление глава МИД РФ сделал в ходе совместной пресс-конференции с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Москве. Дипломат не исключает потенциальные возможности расширения альянса и что в скором времени будут согласованы эти критерии и принципы.

Прежде чем говорить о том, как и когда конкретно начнется расширение БРИКС, мы договорились в составе "пятерки" согласовать критерии и принципы рассмотрения такого рода обращений.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат отметил, что от государства поступают официальные обращения по вступлению в БРИКС. Сергей Лавров добавил, что изначально требуется понять как дальше экономическое объединение будет развиваться с расширенном составе.

Лавров обвинил Запад в дестабилизации международных отношений.

Фото и видео: МИД России

Теги: брикс, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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