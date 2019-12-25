Глава МИД отметил, что нынешняя ситуация в мире остается напряженной.

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в дестабилизации международных отношений. Об этом говорится в его обращении к участникам международной конференции "Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности".

Лавров отметил, что нынешняя ситуация в мире остается напряженной. В качестве основной причины глава МИД назвал попытки западного альянса США предотвратить утрату своего глобального лидерства.

Также Лавров подчеркнул, что "неоколониальная концепция миропорядка" Вашингтона и его союзников противоречит большинству стран, которые заинтересованы в формировании более справедливого миропорядка.

Ранее Лавров заявил об отсутствии результата по разблокировке зерна и удобрений РФ.

Фото: МИД России