Глава МИД РФ напомнил о гарантиях со стороны Украины.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил об отсутствии результата по разблокировке зерна и удобрений из России, хотя выполнение украинской части зерновой сделки возобновлено. Соответствующее заявление министр по иностранным делам сделал в ходе пресс-конференции с коллегой из Иордании. Чиновник отметил, что речь идет о предложении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости снятия любы препятствий на маршрутах экспорта сельскохозяйственной продукции.

Как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось, в то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В России считают, что международным сообществом должны быть предприняты значительные меры по разблокировке экспорта зерна и удобрений.

Лавров: Путин по-прежнему готов к переговорам по Украине.

Фото и видео: МИД России