Лавров: Путин по-прежнему готов к переговорам по Украине

Глава МИД отметил, что что за последние полгода многие западные коллеги хотели пообщаться с президентом РФ.

Президент России Владимир Путин по-прежнему готов к переговорам по Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса", показанного в эфире Первого канала.

По его словам, глава государства неоднократно говорил о том, что Россия никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров. Он также подчеркнул, что Украина не хочет вести переговоры "по прямому указанию западных спонсоров". Лавров добавил, что за последние полгода было несколько инициатив с американской стороны и других западных коллег, которые хотели провести телефонные разговоры с Путиным.

Некоторые министры иностранных дел обращались ко мне с такой же просьбой. Мы всегда давали согласие, мы всегда будем готовы выслушать возможные предложения по снижению напряженности западных коллег. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Украина заинтересована в подрыве связей, которые существуют на пространстве СНГ.

Фото: МИД России