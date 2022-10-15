Лавров: Украина заинтересована в подрыве связей, которые существуют на пространстве СНГ

Глава МИД РФ призвал работать с надежными партнерами.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что Украина заинтересована в подрыве международных связей, которые существуют на пространстве Содружества Независимых Государств. Об этом чиновник рассказал в рамках общения с журналистами на полях саммита СНГ, проводимого в Астане. В МИД РФ призывают коллег ориентироваться на тех партнеров, которые "искренне и реально" заинтересованы в развитии и расширении сотрудничества.

Мы уже сделали давно выводы, что нужно полагаться на тех, кто искренне и реально заинтересован в развитии сотрудничества. Украина заинтересована в подрыве всех связей, которые существуют на пространстве СНГ. Сергей Лавров, глава МИД России

Напомним, что в столице Казахстана днем 14 октября состоялось заседание Совета глав государств СНГ. На встрече не было официального представителя Украины. Страна за последние годы приостановила свое участие в подобных мероприятиях по линии объединения.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье