Лавров: Запад дебилизирует общественное мнение для оправдания русофобии

Глава МИД РФ рассказал о том, как Запад объясняет свое негативное отношение к Москве.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что Запад дебилизирует общественное мнение для оправдания собственной русофобии. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-1" высказал министр иностранных дел, выступая по видеосвязи в программе "60 минут". Дипломат подчеркнул, что страны коллективного Запада приняли решение "удариться во все тяжкие".

Без преувеличения. Ложь за ложью громоздят для того, чтобы одурачивать, оболванивать, дебилизировать своё общественное мнение, которое будет заточено против России. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт полагает, что уже потом, основываясь на этом негативном, сформированном властями мнением, Запада хочет объяснить свою русофобию и необходимость ее продвижения и активизации. Сергей Лавров добавил, что Запад подает как прямые, так и косвенные сигналы Китаю, Индии и другим государствам, говоря о том, что они зря контактируют и дружат с Москвой, так как "ее дни сочтены".

Лавров заявил о важности ООН.

Фото и видео: МИД России, Россия-1