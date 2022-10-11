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Лавров заявил о важности ООН

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Глава МИД РФ рассказал, что Запад пытается прогнуть под себя генсекретариат Всемирной организации.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о важности ООН. Об этом чиновник рассказал в ходе выступления в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". Гость уточнил, что Всемирная организация все еще сохраняет свою глобальную роль и значимость, несмотря на  попытки западных стран "приватизировать" генеральный секретариат рад собственных целей и задач. При этом дипломаты призывают критическ относиться к серьезным негативным процессам, которые происходят в этой организации. В частности, Россия видит подчинение ОО прозападной повестки дня.

Тем не менее, структурно, концептуально, в международно-правом плане, с точки зрения тех принципов, которые заложены в уставе, ООН - это лучшее, что человечество смогло изобрести.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Зеленский как запретил переговоры с Россией, так и разрешит.

Фото и видео: МИД России, Россия-1

Теги: мид, оон, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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