Глава МИД РФ рассказал о том, что слова президента Украины зависят от его настроения и "приказа" Запада.

Украинский президент Владимир Зеленский как запретил переговоры с Россией, так и разрешит. Такого мнения придерживается глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он дал соответствующий комментарий журналистам с телеканала "Россия-1", в рамках программы "60 минут". Дипломат не исключил, что лидер соседнего государства после "забудет" о своих словах. Сергей Лавров уверен, что ситуация зависит от настроения политика и сообщений, которые приходят в Киев из Лондона и Вашингтона.

Я не исключаю, что он как запретил сам себе, так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься. Ну или прикажут ему – скажет "Есть!" и придумает, как все это объяснить, чтобы не терять лицо. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат рассказал о том, что "сейчас там немало артистов". Речь идет как об украинских политиках, так и Западе, в котором манипулируют и управляют киевским режимом. Сергей Лавров пояснил, что сейчас европейские коллеги играют в благородство и рыцарей, реагируя на действия России при специальной военной операции.

Лавров опроверг сообщения об игнорировании запросов США о переговорах.

Фото и видео: МИД России, Россия-1