Глава МИД РФ рассказал о том, что предложений по обсуждению ситуации на Украине Москве не поступало.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров опроверг сообщения об игнорировании запросов США о переговорах. Об этом министр сообщил в эфире телеканала "Россия-1". Он назвал ложью информацию, которую ранее СМИ представил американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Чиновник из Белого дома уточнил, что в Вашингтоне не видят серьезных намерений со стороны Москвы к решению украинского кризиса путем мирных переговоров и дипломатии. Он подчеркнул, что Россия не отвечает на запрос о переговорах. Сергей Лавров отметил, что таких предложений дипломатам на самом деле не поступало.

Это ложь. Никаких серьезных предложений о вступлении в контакт мы не получали. Были некоторые не очень серьезные заходы, на которые мы тоже не отвечали негативно, а предлагали сформулировать конкретные предложения. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт пояснил, что официальных запросов России не поступало, а только фиксировались инициативы через опосредованные контакты. Однако конкретики дипломаты ни от кого не получили.

Лавров: Россия никогда не напрашивалась на переговоры с Украиной.

Фото и видео: МИД России, Россия-1