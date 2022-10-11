Лавров: Россия никогда не напрашивалась на переговоры с Украиной

Глава МИД РФ рассказал о готовности обсуждать вопросы с Украиной.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не напрашивалась на переговоры с Украиной. Об этом чиновник сообщил в ходе программы "60 минут", которая шла в эфире телеканала "Россия-1". Министр внешнеполитического ведомства в Москве уточнил, что дипломаты всегда позитивно отвечают на запросы киевского режима о диалоге, однако сами не напрашиваются на общение с украинскими властями.

Напомним, что американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил прессе о том, что выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем. Он добавил, что Вашингтон не видит со стороны Москвы значительных намерений по проведению таких обсуждений с Киевом.

Лавров заявил о присутствии кадровых военных из США и с Запада на Украине.

Фото и видео: МИД России, Россия-1