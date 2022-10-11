Лавров заявил о присутствии кадровых военных из США и с Запада на Украине

Глава МИД РФ рассказал о том, что иностранцы выступают наводчиками для киевского режима.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о присутствии кадровых военных из США и стран коллективного Запада на Украине. Соответствующей информацией дипломат поделился с журналистами в эфире телеканала "Россия-1", выступая в программе "60 минут". Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что эти иностранные военнослужащие воюют "на земле". В частности, они выступают в роли разведывательных служб и наводчиков оружия.

Кадровые военнослужащие американской армии, как и армий ряда европейских стран постоянно работают "на земле", в том числе помогая расчетам орудийных комплексов, комплексов систем залпового огня HIMARS, помогая их использовать в этих военных действиях. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он добавил, что "у нас нет стопроцентных доказательств, но я думаю, свидетельства множатся, и на самом Западе уже начинают понимать, что они заходят немножко дальше, чем собирались".

Лавров прокомментировал недопуск к расследованию ЧП на "Северных потоках".

Фото и видео: МИД России