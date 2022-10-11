Лавров прокомментировал недопуск к расследованию ЧП на "Северных потоках"

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, комментируя заявление Швеции о недопуске России к расследованию теракта на "Северных потоках", назвал ситуацию двойными стандартами. Информацией министр иностранных дел РФ поделился с журналистами телеканала "Россия-1" в программе "60 минут". Дипломат подчеркнул, что недавно председатель одного из европейских правительств уточнила, что оперативные мероприятия ведутся совместно с Данией и Германией, однако она отвергла причастность к этим мероприятиям со стороны Москвы.
Они тоже вроде как нам не доверяют, потому что они нас не хотят пускать до расследования, хотя "Северный поток — 1" 51% – это наша собственность, а "Северный поток — 2" - целиком "Газпрома".
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Сергей Лавров добавил, что Швеция и ЕС стараются держать российскую сторону вдали расследования, а также не хотят давать никаких сведений, которые будут способны помочь Москве узнать правду о диверсии в Балтийском море. В МИД РФ добавил, что американская сторона будет участвовать в процессе обработки данных.
Лавров ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена на G20.
Фото и видео: МИД России, Россия-1
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