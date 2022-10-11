Лавров ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена на G20

Глава РФ прокомментировал ответ Байдена о готовности увидеться с российским коллегой в Индонезии.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов в телеканала "Россия-1" о возможности встречи президента Владимира Путина с его американским коллегой на саммите G20 ("Большой двадцатки") в Индонезии. Министр иностранных дел добавил, что на текущий момент пресса ориентируется на слова лидера Белого дома, который им сказал: "Посмотрим". Далее официальный представитель администрации Карин Жан-Пьер добавила, что ей нечего анонсировать в плане контактов Байдена с РФ. Сергей Лавров пояснил, что такой ответ больше подходит для измышлений СМИ, чем для реальной политики.

Если все думают, что уже есть сигнал о готовности к такой встречи со стороны Байдена....когда у него спросили, будете ли вы встречаться в будущем с Путиным. Это, наверное, больше для журналистских аналитических измышлений. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что де-факто американцы уже давно участвуют в конфликте на Украине.

Фото и видео: МИД России