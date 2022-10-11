Глава МИД РФ напомнил о том, что США помогает Киеву данными с космических спутников и предоставляет ПВО.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что де-факто американцы уже давно участвуют в конфликте на Украине. Об этом министр иностранных дел упомянул в ходе своего интервью с журналистами телеканала "Россия-1" в программе "60 минут". Гость напомнил участникам телестудии о том, что Запад давно финансирует и отправляет в киевский режим вооружение. Таким образом эксперт оценил обещание лидера Белого дома, данное им в телефонном разговоре с президентом Украины, продолжать предоставлять киевскому режиму все необходимое оружие и боеприпасы. В этот список попадут и системы ПВО.

Мне кажется, де-факто американцы уже давно участвует в этой войне. Они не только вооружают Зеленского и его режим, они предоставляют разведывательные данные, со спутников. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров напомнил, что в вооружении Украины задействованы в том числе и коммерческие спутники, которые состоят на службе "военных как поддержка неонацистского режима". Глава МИД РФ полагает, что еще более актуальной становится вопрос о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.

Лавров ответил на заявления о возможном российском ядерном ударе.

Фото и видео: МИД России