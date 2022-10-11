По словам главы МИД, эту ситуацию не надо искусственно разогревать.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на заявления о возможном российском ядерном ударе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Лаврова, эту ситуацию не надо искусственно разогревать. Он посоветовал аналитикам и политологам проявлять максимальную ответственность в своих публичных заявлениях.

Надеюсь, что те, кто постоянно спекулирует на теме ядерной войны, осознают свою ответственность. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Россия предостерегла США от безоглядной поддержки Киева.

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