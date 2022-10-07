Лавров: Россия предостерегла США от безоглядной поддержки Киева

Глава МИД РФ рассказал о том, что Вашингтон не должен вовлекаться в конфликт.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей лавров рассказал о том, что Москва уже предостерегла власти США от безоглядной поддержки киевского режима. Об этом чиновник напомнил коллегам во время выступления на четвертом заседании специальной комиссии Генерального совета политической партии "ЕР" по вопросам международного сотрудничества и делам соотечественников, которые находятся за пределами территории РФ. Чиновник добавил, что Вашингтону следует избегать вовлеченности в украинский конфликт.

Мы вновь предостерегаем США и других спонсоров киевского режима от все более глубокого вовлечения в ситуацию в качестве сторон конфликта. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Россия заинтересована в кооперации с Китаем в энергетике.

Фото и видео: МИД России