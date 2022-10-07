Лавров: Россия заинтересована в кооперации с Китаем в энергетике

Глава МИД РФ рассказал о необходимости сотрудничать с Пекином в различных областях экономики.

Россия заинтересована в кооперации с Китаем в энергетической сфере, в том числе - и ядерной отрасли. Соответствующее заявление в ходе выступления на четвертом заседании комиссии генерального совета по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, находящихся за границей, рассказал российский министр из внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Со своей стороны заинтересованы в наращивании кооперации с китайскими друзьями в различных секторах энергетики: нефтегазовой, атомной, водородной, солнечной, ветряной. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ударе по России.

Фото и видео: МИД России