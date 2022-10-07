Лавров прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ударе по России

Глава МИД РФ рассказал об угрозе со стороны киевского режима для мира.

Украина создает риски, связанные с применением оружия массового поражения. Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сделал в ходе пресс-конференции с журналистами. Мероприятие проводится в ходе четвертого заседания комиссии Генерального совета политического движения "ЕР". Чиновник прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского о необходимости со стороны НАТО нанести по территории РФ "превентивный удар".

Не можем обойти молчанием те дискуссии, которые в последнее время постоянно нарастают, на тему применения ядерного оружия, и особенно нельзя обойти молчанием безрассудные действия киевского режима. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат отметил, что украинский президент накануне призвал "западных хозяев" нанести упреждающий ядерный удар по России, что доказывает миру о существовании угрозы, которая исходит от киевского режима. Сергей Лавров добавил, что для нейтрализации этого и ведется специальная военная операция.

Лавров: референдумы соответствуют принципам устава ООН.

Фото и видео: МИД России