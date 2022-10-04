Лавров: референдумы соответствуют принципам устава ООН

Глава МИД РФ рассказал о том, что голосование проводилось согласно нормам Устава ООН.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что граждане Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей сделали свой осознанный выбор через право на самоопределение. Соответствующей информацией чиновник поделился с парламентариями в верхней палате на пленарном заседании Совета Федерации. Министр иностранных дел добавил, что итоги голосования в регионах по присоединению к составу РФ полностью соответствуют принципам, закрепленным в уставе ООН.

Такой шаг в полной мере соответствует принципу равноправия и самоопределения народов, которое закреплен в Уставе ООН, в Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН и во многих других документах. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник обратил внимание коллег на то, что сама Украина фактически превратилась в агрессивное, тоталитарное государство, в котором законодатели принимают законы, дискриминационные по отношению к местному населению. Также он обвинил киевский режим в насильственном процессе украинизации, поощрении русофобии и ущемлении языковых, исторических, образовательных и культурных прав человека.

Лавров: Запад должен понять новую реальность.

Фото и видео: Совет Федерации