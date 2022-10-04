Лавров: Запад должен понять новую реальность

Глава РФ рассказал о том, что странам придется принять законные референдумы на бывшем востоке Украины.

Сергей Лавров: Запад угрозами и шантажом требует от других стран, прежде всего развивающихся государств, занять антироссийскую позицию с осуждением действий Москвы на Украине. Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал в ходе выступления в верхней палаты парламента России.

Подавляющее большинство стран прекрасно понимают правоту России, но не у всех хватает мужества и сил говорить об этом прямо. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат уточнил, что в настоящее время реализуется сценарий, который "продиктован самой жизнью и опирается на свободное волеизъявление людей".

Лавров: Запад поощрял Киев к решению проблемы Донбасса силой.

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