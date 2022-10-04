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Лавров: Запад должен понять новую реальность

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Глава РФ рассказал о том, что странам придется принять законные референдумы на бывшем востоке Украины.

Сергей Лавров: Запад угрозами и шантажом требует от других стран, прежде всего развивающихся государств, занять антироссийскую позицию с осуждением действий Москвы на Украине. Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал в ходе выступления в верхней палаты парламента России. 

Подавляющее большинство стран прекрасно понимают правоту России, но не у всех хватает мужества и сил говорить об этом прямо.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат уточнил, что в настоящее время реализуется сценарий, который "продиктован самой жизнью и опирается на свободное волеизъявление людей".

Лавров: Запад поощрял Киев к решению проблемы Донбасса силой.

Фото и видео: Совет Федерации, Telegram / раньше всех. Ну почти

Теги: днр, запорожская область, лнр, мид, референдум, сергей лавров, совет федерации, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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