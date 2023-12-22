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В США раскрыли, какой удар Россия готовит НАТО на Украине

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Ларри Джонсон назвал цель, которую Москва преследует на Украине.

Российская стратегическая цель на территории Украины – не только нанести тактическое поражение армии киевского режима, но и положить конец деятельности Североатлантического военного альянса в указанной стране. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный аналитик заметил, что армия Москвы в результате своей специальной операции разгромит Вооруженные силы Украины, лишив Киев собственного военного потенциала, а коллективному Западу придется принять  тактическое поражение союзников по НАТО.

Дела обстоят сейчас так — речь не только об Украине, но и, как я считаю, о разоружении НАТО.

Ларри Джонсон, эксперт

"Уже началось". В США сделали неожиданное заявление о России.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works

Теги: ларри джонсон, нато
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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