Ларри Джонсон назвал цель, которую Москва преследует на Украине.

Российская стратегическая цель на территории Украины – не только нанести тактическое поражение армии киевского режима, но и положить конец деятельности Североатлантического военного альянса в указанной стране. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный аналитик заметил, что армия Москвы в результате своей специальной операции разгромит Вооруженные силы Украины, лишив Киев собственного военного потенциала, а коллективному Западу придется принять тактическое поражение союзников по НАТО.

Дела обстоят сейчас так — речь не только об Украине, но и, как я считаю, о разоружении НАТО. Ларри Джонсон, эксперт

"Уже началось". В США сделали неожиданное заявление о России.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works