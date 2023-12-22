Иностранец считает, что Кремль возвращает себе статус сверхдержавы.

Россия превращается в сверхдержаву, которую страны мира все чаще выбирают в качестве альтернативы для США. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Geopolitical Trends сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист отметил, что все попытки со стороны Вашингтона навредить Москве тем или иным методом лишь усилили российскую власть и сделали страну крепче.

США начинают терять гегемонию в мире. Все больше и больше стран тянутся к России и Китаю, которые рассматриваются как альтернатива. Россия вновь возвращает себе статус супердержавы. Ларри Джонсон, экс-сотрудник ЦРУ

"По всей линии фронта". В США сообщили, что произошло с ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Geopolitical Trends, w/Dr. David Oualaalo