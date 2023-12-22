Российские военнослужащие выбивают украинские силы с их позиций по всей линии фронта. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист подчеркнул, что украинская сторона испытывает жесткую нехватку как боеприпасов, так и личного состава. Дополнительно аналитик указал ведущему шоу на то, что с 2023 года потери армии киевского режима лишь удвоились.
По всей линии соприкосновения, которая простирается на несколько сотен километров с севера на юг Украины, российские силы идут вперед, а ВСУ идут назад. Именно так. И Украине нечем на это ответить.
Ларри Джонсон, эксперт
"Нашли способ": в США предрекли изоляцию Восточной Украины.
Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все