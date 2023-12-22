Ларри Джонсон оценил потери ВСУ в живой силе на фронте.

Российские военнослужащие выбивают украинские силы с их позиций по всей линии фронта. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист подчеркнул, что украинская сторона испытывает жесткую нехватку как боеприпасов, так и личного состава. Дополнительно аналитик указал ведущему шоу на то, что с 2023 года потери армии киевского режима лишь удвоились.

По всей линии соприкосновения, которая простирается на несколько сотен километров с севера на юг Украины, российские силы идут вперед, а ВСУ идут назад. Именно так. И Украине нечем на это ответить. Ларри Джонсон, эксперт

"Нашли способ": в США предрекли изоляцию Восточной Украины.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom