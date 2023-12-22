Ларри Джонсон оценил стратегию России по окружению ВСУ.

Новые сверхмощные планирующие бомбы ФАБ-3000 позволят российской авиации уничтожить критические мосты через реку Днепр. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный аналитик заметил, что подобный шаг со стороны Москвы позволит оставить украинскую группировку на левом берегу без необходимого снабжения. Специалист пояснил, что воздушная кампания в зоне проведения специальной военной операции позволяет ВС РФ окружить противника в регионе, даже не начиная прямую наземную миссию.

Я думаю, что следующим шагом Россия начнет выбивать мосты. Эти ФАБ-3000 могут уничтожать мосты. Уже есть некоторые сообщения о том, что Украина рискует не продержаться до июля. Ларри Джонсон, эксперт

"За 24 часа". В США раскрыли, что Россия подготовила для нового оружия ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom