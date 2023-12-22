Ларри Джонсон оценил отправку ВСУ западной авиации.

Российские Вооруженные силы смогут уничтожить обещанные армии киевского режима истребители F-16 американского производства за одни сутки. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист уточнил, что Украина сейчас даже не просто в состоянии обслуживать западную боевую авиацию, взлетно-посадочные полосы. Аналитик полагает, что отправка самолетов для ВСУ является пустой тратой времени от международных союзников.

Они потеряют еще и F-16. Как только они поднимутся в воздух, то умрут за 24 или 28 часов. <…> F-16 не смогут справиться с российскими аналогами, <…> у русских есть ракеты "воздух — воздух", чтобы уничтожить их. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

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Фото и видео: YouTube / Dialogue works