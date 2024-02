Экс-аналитик ЦРУ не исключил распада Украины как государства.

Утрата киевским режимом города Одессы в том случае, если России потребуется освободить этот город, обернется для украинского руководства полной катастрофой. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Through the eyes of сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный аналитик полагает, что в завершении регионального конфликта Украина как государство просто может прекратить сове существование. Это связано с тем, что уже сейчас страна лишилась важных территорий и большой части местного населения. Значительная проблема будет связана с тем, что Украина потеряет выход к акватории Черного моря.

Мы увидим, как Украина войдет в спираль смерти. Она после этого не восстановится. Всю сельскохозяйственную продукцию, которую они производят для экспорта, придется перевозить по суше, а мы видели, насколько "гостеприимны" фермеры в Польше и Румынии. Ларри Джонсон, эксперт

Фото и видео: YouTube / Through the eyes of