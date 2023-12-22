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Глава ЦРУ: Израиль обдумывает ответ на атаку Ирана

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Уильям Бернс оценил вероятность эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Израиль продолжает обдумывать возможный ответ на воздушную атаку Ирана, однако американские спецслужбы надеются добиться деэскалации в регионе Ближнего Востока. С таким заявлением выступил директор американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс,выступая на мероприятии, организованного Центром имени президента Джорджа Буша - младшего в городе Далласе штата Техас. Иностранный гость форума отметил, что лидер Белого дома Джо Байден и местные политики надеются на то, что "получится найти способ для деэскалации этой проблемы.

Израильское правительство <...> обдумывает ответ . И вы знаете, это их выбор. Иранцы выпустили около 330 беспилотников и ракет <...>, из них только четыре или пять действительно попали в Израиль, и ни одна из них не причинила существенного ущерба

Уильям Бернс, глава ЦРУ

В ЦРУ заявили о намерении Си Цзиньпина взять Тайвань под контроль в течение своей карьеры.

Фото и видео: YouTube / TheBushCenter

Теги: израиль, иран, уильям бернс, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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