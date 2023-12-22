В ЦРУ заявили о намерении Си Цзиньпина взять Тайвань под контроль в течение своей карьеры

Китайский председатель Си Цзиньпин настроен на то, чтобы в течение своей политической карьеры восстановить контроль Пекина над территорией Тайванем. С таким заявлением выступил директор американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс, выступая на мероприятии, организованного Центром имени президента Джорджа Буша - младшего в городе Далласе штата Техас. Эксперт призвал спецслужбы серьезно воспринимать такие амбиции со стороны иностранного лидера.
Думаю, что Си Цзиньпин решительно настроен на то, чтобы в течение своей политической жизни перейти к контролированию Тайваня. Это не означает, что он планирует осуществить вторжение завтра, в следующем месяце или в следующем году.
Уильям Бернс, глава ЦРУ
Напомним, что Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975 годы), которые потерпели в поражение в гражданской войне в Китае. Пекин продолжает считать Тайвань одной из провинций КНР.
Директор ЦРУ утверждает, что теракт в Красногорске организован лишь ИГ*
* ИГ - это террористическая и экстремистская организация, запрещенная на территории России
Фото и видео: YouTube / TheBushCenter
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