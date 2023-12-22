Глава ЦРУ назвал виновного за теракт в "Крокус сити холле".

Директор американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс утверждает, что ответственность за теракт, произошедший в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" несет только группировка ИГ* (террористическая организация, запрещенная на территории России). Таким мнение эксперт поделился с участниками мероприятия, организованного Центром имени президента Джорджа Буша - младшего в городе Далласе штата Техас. Иностранец прокомментировал вопрос о возможной причастности киевского режима к трагедии в Московской области.

Нет, ответственной за это была ИГ*. Мы, правительство США, предоставили достаточно точную разведывательную информацию российским службам относительно того, что, как мы видели, являлось надвигающейся терроратакой против довольно крупного развлекательного центра. Уильям Бернс, глава ЦРУ

Глава ЦРУ полагает, что важно спрашивать российские службы о том, почему они не уделили этому посланию от США больше внимания, почему не предприняли действий, хотя знали заранее о том, что "это надвигалось". Уильям Бернс полагает, что в Вашингтоне предоставили Москве достаточно точную информацию о том, что было целью атаки.

Директор ЦРУ заявил, что Украина может потерпеть поражение к концу 2024 года.

Фото и видео: YouTube / TheBushCenter