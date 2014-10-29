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Госдеп не комментирует обвинения экс-сотрудницы ЦРУ за связи с южнокорейской разведкой

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Мэттью Миллер напомнил, что уголовное дело находится под надзором у правоохранительных структур.

Американское внешнеполитическое ведомство не комментирует предъявление обвинений бывшей сотруднице Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Сью Ми Терри за работу на южнокорейскую разведку. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Мэттью Миллер. Чиновник пояснил, что для подобных инцидентов в стране работает Закон о регистрации иностранных агентов (речь идет о Foreign Agents Registration Act). Этот протокол позволяет должностным лицам иметь представление о том,  кем они взаимодействуют.

Вы правы, я не буду комментировать дело, которым продолжают заниматься правоохранители.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

На уточняющий вопрос прессы о том, обсуждали ли представители администрации США задержание бывшей работницы ЦРУ с властями Республики Корея, Мэттью Миллер ответить отказался.

Госдеп утверждает, что приостановка КНР диалога по вооружениям подрывает стабильность.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, госизмена, мэттью миллер, сью ми терри, цру, южная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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