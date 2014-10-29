Госдеп не комментирует обвинения экс-сотрудницы ЦРУ за связи с южнокорейской разведкой

Американское внешнеполитическое ведомство не комментирует предъявление обвинений бывшей сотруднице Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Сью Ми Терри за работу на южнокорейскую разведку. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Мэттью Миллер. Чиновник пояснил, что для подобных инцидентов в стране работает Закон о регистрации иностранных агентов (речь идет о Foreign Agents Registration Act). Этот протокол позволяет должностным лицам иметь представление о том, кем они взаимодействуют.
Вы правы, я не буду комментировать дело, которым продолжают заниматься правоохранители.
Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США
На уточняющий вопрос прессы о том, обсуждали ли представители администрации США задержание бывшей работницы ЦРУ с властями Республики Корея, Мэттью Миллер ответить отказался.
Госдеп утверждает, что приостановка КНР диалога по вооружениям подрывает стабильность.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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