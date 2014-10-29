Мэттью Миллер прокомментировал решение Пекина.

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что Китай последовал примеру России, приостановив диалог по контролю над вооружениями с Вашингтоном. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Мэттью Миллер. Иностранный чиновник заметил, что такое решение принятое Пекином подрывает стратегическую стабильность и увеличивает риски возникновения динамики в гонке вооружений.

Этот шаг вызывает сожаление. Китай решил последовать примеру России, заявляя, что взаимодействие по контролю над вооружениями не может продвигаться вперед, пока есть другие вызовы в двусторонних отношениях. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер раскрыл сведения о том, что в США занимаются разработкой и имплементацией конкретных мер по сокращению рисков в отношении Пекина. Однако со стороны КНР, по словам Миллера, важно продемонстрировать готовность управлять стратегическими рисками. Власти в Вашингтоне предпринимают попытки укрепить оборону международных союзников и партнеров в регионах Индийского и Тихого океанов.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State