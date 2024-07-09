США довели до Индии свои опасения по поводу ее отношений с РФ

Мэттью Миллер оценил визит нарендры Моди в Москву.

Американское внешнеполитическое ведомство довело до индийского руководства свои опасения по поводу взаимоотношений Нью-Дели с Москвой. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Мэттью Миллер. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал рабочий визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Эксперт добавил, что власти США надеются на то, что любая страна при контактах с Кремлем на тему регионального кризиса на Украине доведет до принимающей стороны "необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности киевского режима.

Мы совершенно ясно выразили Индии нашу обеспокоенность по поводу их отношений с Россией. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в период с 8 по 9 июля премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом.

Госдеп сообщил о важных заявлениях на этой неделе по шагам Киева для членства в НАТО.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State