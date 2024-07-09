Мэттью Миллер не стал анонсировать решения, которые примут делегаты.

В американском внешнеполитическом ведомстве заметили, что на текущей неделе ожидаются важные заявления о необходимых шагах киевского режима для возможного будущего членства Украины в НАТО. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Мэттью Миллер. Иностранный чиновник отказался отвечать на уточняющие вопросы со стороны СМИ. Он заметил, что "больше не хочет говорить об этом".

Не хочу вдаваться в подробности относительно того, как будет выглядеть членство Украины в НАТО и какие шаги они должны для этого предпринять. На этой неделе мы сделаем новые заявления по этим вопросам. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп заявил, что США одинаково подходят к оценке событий в Газе и на Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State