Уильям Бернс оценил положение армии киевского режима без дополнительной помощи со стороны США.

Украина может потерпеть поражение к концу 2024 года. С таким прогнозом публично выступил директор американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс на мероприятии, организованном Центром имени президента Джорджа Буша - младшего в городе Далласе штата Техас. Таким образом иностранный эксперт прокомментировал участниками дебаты членов Конгресса США о выделении дальнейшего финансирования армии киевского режима. В ЦРУ уверены, что ВСУ переживают сложный момент на поле боя из-за нехваткой снарядов. Эксперт пояснил, что во время своего последнего визита в страну, который проводился около месяца назад, он общался с одним из местных старших офицеров. Тот рассказал гостю о том, что им пришлось отступить из населенного пункта из-за острого дефицита боеприпасов.

Есть весьма реальный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение на поле боя к концу 2024 года, или, по крайней мере, того, что Путин окажется в состоянии, по сути, диктовать условия политического урегулирования. Уильям Бернс, глава ЦРУ

Уильям Бернс отметил, что, по его мнению, без одобрения законодателями дополнительного финансирования помощи Киеву "последуют новые Авдеевки". Однако в случае продолжения Вашингтоном поддержки ВСУ, украинцы могут в 2024 году удержать свои позиции на поле боя", а также продолжать наносить удары вглубь Крыма.

В ЦРУ заявили, что Украина потеряет значительные территории, если США не возобновят помощь.

Фото и видео: YouTube / TheBushCenter