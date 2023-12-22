В ЦРУ заявили, что Украина потеряет значительные территории, если США не возобновят помощь

Уильям Бернс рассказал о том, как ВСУ могут нанести удары по ВМФ РФ.

Киевский режим потеряет в 2024 году значительные территории в том случае, если американская администрация не возобновит поставки Вооруженным силам Украины западного оружия и военной техники. Соответствующее заявление в ходе выступления на слушаниях в профильном комитете Сената США по вопросам разведки сделал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. Эксперт заметил, что у солдат ВСУ закачиваются снаряды, артиллерийские боеприпасы, а у международных союзников - время для оказания поддержки. Он уточнил, что недавно вернулся из рабочей поездки по Украине.

Однако без существенной помощи в виде дополнительных ассигнований, мне кажется, впереди - гораздо более мрачное будущее. Украина, вероятно, потеряет территорию и, видимо, существенную территорию в 2024 году. Уильям Бернс, глава ЦРУ

Директор ЦРУ объявил законодателям о том, что в случае возобновления масштабной поддержки ВСУ со стороны Вашингтона Украина сможет удерживать линии фронта до конца текущего года года или даже начала 2025 года. Дополнительно солдаты смогут продолжить наносить "проникающие удары" не только по объектам крымского полуострова, но и по российскому Черноморскому флоту России.

Директор ЦРУ рассказал лидерам Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News