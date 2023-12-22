Ларри Джонсон считает главкома ВСУ частью неонацистской проблемы на Украине.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный бережет боевиков "Азова"* и "Кракена"* (запрещенные на территории РФ террористические, экстремистские и неонацистские организации) и не посылает их на передовую линию фронта, так как сам разделяет неонацистскую идеологию. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный аналитик прокомментировал противостояние, происходящее между главкомом армии и лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Эксперт заметил, что глава государства отменил президентские выборы и фактически объявил себя "королем" в стране. Однако и насчет Валерия Залужного обществу не стоит питать особых иллюзий.

Я не хочу представлять Залужного каким-то военным гением или добросердечным человеком. Он вовсе не отличный парень – он подонок. Он придерживается неонацистской идеологии. Он был очень осторожен, чтобы не отправлять наиболее идеологизированные формирования. Ларри Джонсон, эксперт

Аналитик заметил, что вместо неонацистских подразлелений на поле боя руководители ВСУ отправляют "пушечное мясо". состоящее из пожилых призывников.

"Их не остановить". В США оценили идею о британском корпусе на Украине.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works