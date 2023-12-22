Ларри Джонсон оценил состояние армии Британии.

Британский экспедиционный корпус и любое другое западное подразделение, которое могут направить на территорию Украины, не сможет остановить российские гиперзвуковые ракеты. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Аналитик счел вопрос введения в страну экспедиционного комплекса сумасшедшей идеей.

Они говорят об установлении на Украине бесполетной зоны. Запад даже с нынешними возможностями своей ПВО не сможет остановить и сбить российские гиперзвуковые ракеты. Это будет актом отчаяния со стороны Запада. Ларри Джонсон, эксперт

Иностранный специалист заметил, что армия Соединенного королевства на текущий момент не представляет из себя той военной силы, которой когда-то была. Сейчас там служит около 70 тысяч человек. При этом один ключевых кораблей, авианосец "Принц Уэльский", регулярно ломается и не выходит на маневры из-за неполадок.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom