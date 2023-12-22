Ларри Джонсон считает, что ВСУ до сих пор не готовы к противостоянию с Россией.

Российские Вооруженные силы могут нанести удар по каждой военной базе Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист привел в пример воздушный удар, который Москва нанесла гиперзвуковым оружием по Яваровскому полигону во Львове. Тогда эта ситуация шокировала

Все военные базы на Украине находятся на расстоянии удара российских ракет, и русские по ним уже били. Ларри Джонсон, эксперт

Он напомнил о российском авиаударе гиперзвуковыми ракетами по Яваровскому полигону во Львове, который тогда шокировал американских военных. Именно из-за возможности российских сил наносить удары по таким объектам киевскому руководству приходится посылать новобранцев на обучение в страны НАТО, которое занимает слишком много времени, подчеркнул Джонсон.

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Фото и видео: YouTube /Judge Napolitano - Judging Freedom