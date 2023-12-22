"Стереть с карты". Заявление Блинкена о Путине вызвало шок в США

Ларри Джонсон оценил слова главы Госдепа США об украинском конфликте.

Ошибочные представления американского государственного секретаря Энтони Блинкена о ситуации на Украине и целях российского президента Владимира Путина только играют на руку Москве. Об этом в эфире YouTube-канала иностранного журналиста Дэнни Хайфона сделал бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Эксперт прокомментировал речь руководителя Госдепа США, который в конце декабря на пресс-конференции по итогам года заявил о том, что лидер Кремля не смог достичь главной цели на Украине, которая якобы заключается в том, чтобы стереть ее с карты.

Я думаю, русские, вероятно, каждую ночь молятся: "Спасибо за Энтони Блинкена. То как он сильно заблуждается и оторван от реальности, только помогает России двигаться вперед. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Специалист добавил, что ни одно из высказываний американского дипломата не соответствует действительности. При этом Джонсон выразил обеспокоенность тем, как искренне в Вашингтоне верят в то, что они якобы сумели одержать "какую-то военную победу" над Россией.

"Они уже начали". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong