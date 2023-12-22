Ларри Джонсон оценил подготовку в ВС РФ и ВСУ.

Россия может освободить Одессу из-под контроля киевского режима в том случае, если это потребуется. Соответствующее мнение высказал бывший сотрудник американского Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. Таким образом иностранный специалист прокомментировал слова ведущего проекта о том, что если Москва получит под свой контроль территорию Одессы, то вернуть ее Вооруженным силам Украины будет практически невозможно.

Да, они на самом деле могут попытаться, они уже начали, сейчас прощупывают почву. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Эксперт добавил, что российская армия находится в более выгодном положении, чем противники, поскольку обладает достаточным количеством военнослужащих. Эти бойцы проходят необходимую подготовку, в то время как киевский режим просто хватает людей на улице и отправляет на фронт. Ларри Джонсон уточил, что поставки западного вооружения подходят к концу, а новых финансовых и военных пакетов для ВСУ со стороны международных союзников пока что не предвидится.

"Несколько километров". В США заговорили о панике в Киеве.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works