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"Несколько километров". В США заговорили о панике в Киеве

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Ларри Джонсон рассказал об успехах армии России на СВО.

Украинцы забили тревогу из-за продолжающегося наступления российских войск. Соответствующее мнение высказал бывший сотрудник американского Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. Иностранный специалист заметил, что контрнаступление армии киевского режима закончилось провалом, поэтому Москва смогла ответить и начать продвигаться вперед. Специалист подчеркнул, что ВС РФ удается стабильно добиваться прогресса на поле боя. По словам гостя шоу, в некоторые дни российским силам удается пройти несколько километров вперед, а в другие - около полутора километров.

Происходящие вызывает панику среди украинцев, потому что это похоже на то, как Россия проводила операцию "Багратион" во время Второй мировой войны летом 1944 года. <…> Тогда это выбило немцев из колеи.

Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

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Фото и видео: YouTube / Dialogue works

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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