Ларри Джонсон рассказал о том, как проходит мобилизация на Украине.

Украинские силовики отбирают паспорта у граждан, так как они бегут как крысы из художественного фильма "Титаник". Соответствующее сравнение допустил бывший аналитик американского Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью журналисту Клейтону Моррису. Общение с гостем проходило в эфире шоу Redacted.

Они пытаются выехать с Украины. Чтобы это сделать, нужно предъявить паспорт на границе. Нет паспорта — нет выезда. Украинские законодатели признают, что конец близок. Это похоже на сцену из фильма "Титаник", где пассажиры бегут в одну сторону, а крысы — в противоположную. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Иностранный специалист полагает, что крайне сложная ситуация с военным призывом на Украине. Это заставляет местные власти "хватать" для службы на поле боя психически больных и престарелых людей. Ларри Джонсон отметил, что многим из таких людей уже прядка 58-68 лет.

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Фото и видео: YouTube / Redacted